Un padre de familia ha generado las risas de miles de usuarios de Facebook, luego de protagonizar una curiosa escena mientras le cambiaba el pañal sucio a su bebé recién nacido. La mujer del sujeto le pidió que le ayude y, sin que él se diera cuenta, grabó la reacción que este tuvo al hacerlo por primera vez.

Tal como se pudo registrar en el video de Facebook, el joven padre no pudo evitar sentir arcadas por la desagradable escena que presenciaba y sus extraños gestos generaron las risas de miles de usuarios. Las imágenes de este peculiar momento se viralizaron en varios países del mundo.

Oscar Fernández Fuentes es un joven padre de familia cuyo video se ha vuelto viral en Facebook, debido al peculiar gesto que hizo al momento de cambiar el pañal que había ensuciado su bebé minutos antes.

En este material audiovisual de Facebook, el hombre profirió gestos de asco por las heces de su menor hijo. La peculiar mueca se repitió varias veces y las imágenes generaron comentarios de todo tipo en redes sociales.

El hombre no era muy asiduo a hacer este tipo de quehaceres del hogar, por lo que al limpiar a su bebé y cambiarle el pañal sucio no pudo soportar el olor del excremento y tuvo esta reacción. Sin embargo, miles de usuarios de Facebook no dudaron en mofarse de él por la falta de experiencia que tiene en este tipo de actos. Le recomendaron que se acostumbre un poco más para que en futuro no tenga ese accionar.

Las curiosas imágenes fueron registradas por la mujer del sujeto y se hicieron virales en Facebook en solo algunos minutos. ¿No lo crees? Revisa nuestra galería para que conozcas un poco más de este curioso hecho que ya es tendencia en las principales redes sociales de todo el mundo.