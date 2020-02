Traviesos gatos arruinan transmisión en vivo de su dueña y la dejan en ridículo [VIDEO]

Un incómodo momento que no olvidará. Por medio de YouTube se compartió un video viral que provocó miles de carcajadas en los usuarios, debido a que una joven no imaginó que sus gatos arruinarían su transmisión en vivo al protagonizar una fuerte pelea.

Una muchacha quería volverse ‘famosa’ en YouTube y otras redes sociales, por esta razón tuvo una idea para sorprender a sus amigos, la cual consistía en grabarse bailando su canción favorita. Grande fue su sorpresa al percatarse de los resultados y descubrir que sus adoradas mascotas arruinaron su oportunidad.

La protagonista del viral de YouTube colocó su teléfono en un mueble de su dormitorio para empezar con su streaming. Primero, saludó a todas las personas conectadas para apreciar su talento.

Ella manifestó que haría la coreografía de la canción llamada What is Love?, interpretada por el grupo coreano TWICE. Tras unos pasos, de pronto, sus compañeros notaron un singular detalle que la dejó en ridículo.

Tal como se observa en el video de YouTube, los dos animales de la chica se encontraban en la cima de su ropero y tuvieron un duro enfrentamiento al aprovechar el descuido de su dueña, quien tomó con humor la situación.

Las singulares imágenes se divulgaron en un conocido canal de la plataforma de YouTube, donde consiguieron más de 140 mil reproducciones y se volvieron tendencia en cuestión de horas. Varios usuarios comentaron que solo vieron a los gatos y no pudieron contener la risa ante la hilarante escena.