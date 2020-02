A través de Facebook se ha compartido una fotografía que se ha vuelto viral y ha desatado la risa de miles de usuarios, pues muestra el curioso gesto que hizo Isabela, una bebé recién nacida. Esta divertida imagen ha sido usada en las redes sociales para hacer toda clase de memes.

El hecho ocurrió en una sala de parto en Río de Janeiro, Brasil, y tuvo como protagonista a una recién nacida. El encargado de inmortalizar este momento fue el fotógrafo profesional Rodrigo Kunstmann, quien posteriormente lo compartió en su cuenta de Facebook.

Al publicar la instantánea en redes sociales, Kunstmann se llevó la sorpresa de su vida, pues nunca una de las fotografías había logrado hacerse viral de esa manera. Miles de internautas afirmaron que la bebé había nacido ‘enojada’, por lo que no dudaron en hacerle toda clase de memes al respecto.

“Abrió mucho los ojos, pero no lloró. El médico incluso tuvo que decirle: ‘¡Llora, Isa!’. Hizo esa expresión seria y solo comenzó a llorar después de que le cortaron el cordón umbilical”, contó el hombre para la revista revista Crescer.

Según relata Kunstmann, no se percató del gesto de la bebé hasta después de que salió de la sala de partos. Pero una vez que salió del lugar pudo verlo y no dudó en enseñárselo a los familiares de la menor, quienes no pudieron contener las risas.

Por su parte, Daiane de Jesús Barbosa, la madre de Isabela, habló para el mismo medio. “Pensé, ¿qué cara está haciendo? Mi hija nació como un meme”.

El gesto de ‘enojo’ de la bebé se hizo viral en Facebook y otras redes sociales, generado hilarantes memes. En la galería de la nota te dejamos algunos de ellos.