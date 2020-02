El ‘Hachiko’ ruso: perro no puede entrar al trabajo de su dueña y todos los días la espera por horas en la calle [FOTOS]

A través de Facebook se ha vuelto viral la conmovedora historia de un perro, el cual ha sido apodado ‘Hachiko ruso', pues todos los días espera durante más de 8 horas afuera del trabajo de su dueña esperando a que ella salga. El emotivo hecho se hizo tendencia rápidamente y enterneció a miles de internautas.

En las fotografías que se hicieron virales en Facebook, y en otras redes sociales, se puede apreciar al can con un pequeño suéter de color azul envuelto en una parte de su cuerpo. Mientras tanto a su costado hay un letrero que indica que no se trata de un perro callejero ni extraviado. “El perro no fue abandonado. No está hambriento. No tiene frío”, indica el cartel.

Según informó el medio local Klops, la dueña del animal se llama Svetlana y tiene al can junto a ella desde hace cuatro años. En aquel entonces la familia de la mujer decidió vender al perro, lo que provocó una profunda tristeza. “Lloré desde las siete de la tarde hasta las cuatro de la mañana, lo quería mucho”, contó la joven.

Pese a esto, solo un día después los nuevos amos devolvieron al sabueso pues aseguraban que no paraba de llorar y aullar. Desde ese momento, Svetlana decidió quedárselo y llevarlo a cualquier lugar que ella fuera.

La mujer explica que tiene que ir con a su mascota hasta su trabajo, debido a que vive en un departamento comunitario y al dejarlo solo podría hacer ruidos que molesten a sus vecinos. Svetlana cuenta que al costado de donde reside vive un bebé y una anciana, por lo que no quiero correr el riesgo de ser desalojada.

Para no dejar solo al can por mucho tiempo, la mujer toma un receso de 10 minutos durante cada hora. La fidelidad de este animal ha provocado que miles lo comparen con el perro japonés ‘Hachiko’, el cual esperó a su dueño en una estación de tren durante 10 años, incluso después de su muerte. Las imágenes de esta conmovedora historia se hicieron virales en Facebook, generando todo tipo de reacciones entre gran cantidad de usuarios.