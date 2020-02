Te robará una sonrisa. Mediante la popular plataforma de Facebook se dio a conocer un nuevo video viral que ha robado más de una carcajada a los usuarios de las redes sociales, debido a que muestra la extraña interacción entre una anciana y un joven, quienes estaban en un estacionamiento.

Los cibernautas no pasaron por alto la graciosa situación y compartieron el video hasta convertirlo en un viral, sumando más de 5 millones de reproducciones y más 500 000 favoritos en la plataforma de Facebook. Las imágenes son tendencia en países como Estados Unidos, México y España. ¿Ya las viste? Aquí las compartimos contigo.

El joven se encontraba escuchando música en su auto con las lunas del vehículo abajo. A su lado estaba estacionada una mujer, quien intentó llamar la atención del otro conductor con gestos. Sin embargo, resultó inútil debido al volumen de la canción. La anciana decidió bajar la ventana de su auto y gritar hasta que logró conversar con el muchacho.

La mujer trataba de comunicarse con el conductor, quien pensaba que esta le iba a pedir que baje el volumen, por lo que se puso a la defensiva rápidamente. “Me estás tratando de decir cómo debería escuchar mi música”, le dijo el joven. “No, no, no, me gusta. Reprodúcela más alto”, le respondió la anciana.

El sorprendido muchacho hizo lo pedido por la mujer y esta empezó a realizar un divertido baile que se hizo viral en la plataforma de Facebook. Aquí te compartimos el video viral. No olvides revisar nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota para ver más imágenes.