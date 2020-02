Ciervo respeta señales de tránsito de una calle y se gana la admiración de todos [VIDEO]

Un pequeño ciervo se ha ganado el aplauso de miles de internautas en Facebook y otras redes durante las últimas horas, después de que se difundiera un video que muestra su peculiar conducta en un paso de peatones de una localidad japonesa.

El curioso episodio quedó registrado en un video por parte de un peatón que pasaba por el lugar y no dudó en grabar el singular acontecimiento para compartirlo en redes sociales.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en Facebook y YouTube, se observa el preciso momento en que el antílope aguarda unos segundos a que el semáforo cambie de luz para cruzar el “paso de cebra” o líneas peatonales y pasar al otro extremo de una transitada vía.

Como se ve en el clip viral de Facebook, el ciervo espera paciente a un extremo de la avenida hasta que los carros se detienen y cruza lentamente por las líneas peatonales hasta llegar al otro extremo.

Las imágenes del curioso acontecimiento no han tardado en hacerse virales en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook y YouTube. Además, compartieron el video destacando la conducta del pequeño ciervo, que supo respetar las señales de tránsito para evitar un accidente.

Mira el video viral:

“Este ciervo tiene más cultura vial que cualquier otro imprudente que, primero, no cruza por las líneas peatonales —como deberían hacerlo todas personas— y que, además, no respeta el cambio de luz del semáforo, osando cruzar la pista cuando la luz del semáforo aún no ha cambiado", comentó uno de los usuarios luego de ver el video viral.