Chica intenta jugar con su gato sin imaginar que el felino reaccionaría de forma furiosa [VIDEO]

Vía Facebook, un felino se hizo ‘famoso’ por protagonizar una hilarante escena que fue compartida en plataforma para la sorpresa de miles de usuarios. El video viral muestra cómo reaccionó el gato a los numerosos intentos de su dueña por jugar con él a pesar de mostrar una expresión fastidiada. Finalmente, se enfureció y la atacó, dándole repetidas palmadas en la cara con la pata.

Por supuesto, el clip no tardó en hacerse tendencia en países como Estados Unidos, México y España, debido a la asombrosa cantidad de internautas que no han podido dejar de reír a carcajadas por la actitud del minino. Realmente quedó claro que los gatos no tendrán paciencia si los molestas.

El video ya cuenta con 41 mil reproducciones en Facebook, y miles de reacciones atestiguan lo hilarante que resulta ver al minino ‘castigando’ a base de fuertes palmadas a su dueña.

Ella buscaba jugar con el pequeño y trababa de incentivarlo. Sin embargo, no advirtió las señales que demostraban que este no estaba de humor.

Con la cola moviéndose agresivamente y las orejas peligrosamente orientadas hacia atrás, el gato atacó antes que la joven siga con sus insistencias de juego.

Saltó y le mordió una de las manos. La chica se asustó y, gritando, se alejó del animal. Sin embargo, la cosa aun empezaba.

Cuando la joven llegó hasta un mueble que se encontraba cerca, el felino la siguió enfurecidamente y se colocó en la parte superior del respaldo del asiento para propinarle varios ‘golpes’.

No se sabe aún si la chica terminó herida gravemente, pero lo que sí se nota es que quedó asustada. La próxima vez, es más que seguro que se lo pensará dos veces antes de molestar a su mascota.

Mira aquí el video viral: