En Facebook se viralizó la historia de Cupido. El perro que fue abandonado por sus dueños y esperó sentado en la puerta de su casa durante 3 semanas; sin embargo, nunca regresaron. Esto sucedió en Estados Unidos.

El can no sabía que sus dueños vendieron la casa, guardaron los muebles y se fueron sin él. Cupido, día tras día, esperaba sentado firme en la escalera de la puerta de la vivienda, esperanzado en que volverían, pero no fue así.

Los vecinos conmovidos por la lealtad del can decidieron comunicarse con Janine Guido, presidenta de Speranza Animal Rescue para informarle el estado de abandono en el que se encontraba el perro.

La cuidadora de animales decidió ir en busca de la mascota para darle un mejor hogar y cuidados; sin embargo," Cupido la rechazaba, pues la sentía como una intrusa en la casa de sus amos", se lee en la publicación de redes sociales.

Tal era la paciencia de Janine, que un día se sentó y conversó con Cupido, aunque parezca increíble parecía que el can la entendió y accedió a irse con ella.

Cupido subió al auto de Janine y llegó al refugio. Fue bañado, alimentado y se le dio un hermoso lugar para dormir caliente y sin miedo, según informaciones del portal web El Clarín.

“Se está adaptando. Todavía está confundido y herido por el abandono de su familia, pero muestra una actitud positiva con todos los animales que lo rodean y con los voluntarios”, declaró Janine.

Las redes sociales del centro de animales se han visto abarrotadas de comentarios por el can, cientos de personas escriben para saber cómo adoptarlo; sin embargo, Janine menciona que aún no es posible, pues el maltrato animal que sufrió Cupido tiene que ser sanado para que cuando tenga un nuevo hogar se adapte con normalidad.

Cupido quería entrar de todas formas a su hogar.

“Por ahora no. Ha sufrido mucho el abandono y necesita aclimatarse otra vez a un hogar. Será castrado y analizaremos minuciosamente a cada familia que quiera adoptarlo. Es un animal adorable, bueno, leal, lleno de cariño. Y va a tener una familia que esté a su altura”, manifestó Guido.

Los internautas de Facebook se han mostrado conmovidos con la historia de Cupido y entre los comentarios de la publicación le desean lo mejor y esperan que no vuelva a ser víctima de maltrato.