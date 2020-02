Enfermera tiene noble gesto con un hombre indigente en silla de ruedas [FOTOS]

En redes sociales se hizo viral el gesto de una enfermera que iba caminando por las calles del centro de Tijuana, México, quien se detuvo para sanar las heridas del pie de un mendigo que estaba en una silla de ruedas.

Las fotografías fueron publicadas en la cuenta de Facebook de Fher Ibarra, quien colocó en la descripción: “No tenía que ayudar al hombre, pudo haber seguido de paso como muchos, estaba tal vez cansada después de un día arduo de trabajo, pero no lo hizo”.

Los cibernautas rápidamente comenzaron a reaccionar a las imágenes y la convirtieron en viral. La acción solidaria de la enfermera se registró en Tijuana, Baja California, y recibió cientos de comentarios celebrando la ayuda a quien más lo necesitaba.

El emotivo momento sucedió en la 2da y Negrete en la zona centro de la ciudad mexicana. De acuerdo a la información de los usuarios, el hombre que fue atendido por la enfermera vive a la intemperie desde hace años.

“Se llama Mari, mientras esperaba a que pasarán por mí, vi a esta muchacha que había salido de trabajar y se puso a curar el pie de esta persona en situación de calle”, escribió Ibarra en su publicación de Facebook.

El testigo del acto solidario manifestó que Marycarmen Caro Gastelum al terminar de atender al indigente, compró más material para renovar el que usó en esta ocasión con su paciente en silla de ruedas en la calle.

Finalizando la descripción de las imágenes publicadas, Fher plasmó: “Le pregunté si ocupaba algo más y apenada me dijo que no, la bendije, le di gracias por lo que hizo y me fui”.