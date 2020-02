Un hombre y su perro han hecho llorar a más de un internauta en Facebook y Twitter, después de que se difundiera un video de su conmovedor reencuentro, tras una delicada operación a la que fue sometido el can para salvar su vida.

El emotivo episodio quedó registrado en una grabación que ha dado la vuelta al mundo tras ser difundida en redes, ya que muestra la emocionante reunión entre el hombre y su mascota, a la que pensó que ya no volvería a ver.

En las imágenes, que ya tienen más de 100 000 reproducciones en Facebook y Twitter, se observa el preciso momento en que los protagonistas del clip se dan un profundo abrazo al verse nuevamente en su casa, tras varios días sin verse. El animal había estado internado.

Como se ve en el clip viral de Facebook, el hombre, que permanece sentado en el piso, abraza y acaricia suavemente a su perro, que le devuelve el gesto de cariño haciendo lo mismo con sus patas delanteras.

“Vaya momento más especial. Él pensaba que su amigo ya no volvería de la operación, no puedo no llorar al ver esto. Cuánto amor”, se lee en la descripción del video que fue compartido por una cuenta de Twitter y que no tardó en hacerse viral en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook y otras redes sociales.

Mira el video viral:

“Eso es el verdadero amor, un amor incondicional”, escribió uno de los internautas luego de ver el video viral, que ha hecho derramar más de una lágrima en los usuarios.