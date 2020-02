Miles lo felicitan. Un perro se ha convertido en el protagonista del viral del momento en YouTube, ya que lo podemos ver espantando a un ladrón que quería entrar a robar a la casa de sus dueños. El hecho sucedió en México y las imágenes muestran cómo el delincuente trepa la reja de la vivienda, pero no puede ingresar por la rápida reacción del can. En redes sociales, el video se volvió tendencia y muchos no dudaron en compartirlo. ¿Ya las viste? Aquí te las dejamos.

Según detalla SPD Noticias, el hecho que se volvió viral en YouTube y otras redes sociales, sucedió en una colonia mexicana llamada ‘Las Brisas’, ubicada en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. El sujeto creyó que no había nadie en el domicilio, así que trepó la reja, pero se llevó una tremenda sorpresa.

Apenas el delincuente tocó el suelo, un feroz perro de raza bóxer se le abalanzó y comenzó a ladrarle sin descanso, como puede verse en las imágenes compartidas en YouTube. El delincuente intentó calmar al animal, también quiso ahuyentarlo, pero el sabueso seguía con los ataques y parecía que iba a morderlo.

Al notar que su intento de robo había sido frustrado, el delincuente no tiene más remedio que volver a trepar la reja y alejarse del lugar. A los pocos segundos de que el ladrón escapara, la dueña del can se acerca a su mascota, sin saber que la había salvado de un posible asalto.

Las imágenes publicadas en YouTube generaron todo tipo de comentarios en las redes sociales, la mayoría felicita la valentía de este perro, asegurando que es un digno guardián. Asimismo, muchos se burlaron de la mala suerte del ladrón cuya identidad todavía se desconoce.

“El perro más valiente del mundo”, “pensó que sería un robo fácil, pero no imaginó que un can iba a frustrar sus planes”, “palmas para ese admirable animalito que no dudó en proteger a sus seres queridos”, son algunos de los comentarios que los usuarios de YouTube hicieron en este video viral.

