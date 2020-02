En Facebook se acaba de viralizar un polémico video que muestra el enfrentamiento entre dos pasajeros que viajaban a bordo de un avión. El incidente dividió a los usuarios en las redes sociales y no tardó en volverse tendencia en varios países como Estados Unidos, México, España, entre otros.

Según detalla Daily Mail, las imágenes publicadas en Facebook muestran el enfrentamiento que tuvieron una mujer llamada Wendi Williams y un hombre cuya identidad no fue revelada. Ambos viajaban en un vuelo desde la ciudad de Nueva Orleans a Charlote, en Estados Unidos.

De acuerdo a la publicación, todo comenzó cuando la mujer reclinó su asiento mientras el hombre estaba comiendo. El sujeto le pidió que cambie de posición y ella aceptó; sin embargo, cuando notó que ya había acabado volvió a echar su asiento para atrás.

Esto provocó el enojo del pasajero que se encontraba viendo una película en su celular. El hombre comenzó a golpear el respaldar de la mujer con el objetivo de hacerla cambiar de posición, como puede apreciarse en las imágenes difundidas en Facebook y otras redes sociales.

“Tengo dolor. Me queda un disco cervical que no está fusionado, el primero que me permite cierta movilidad. Me da miedo porque es este tipo de lesión lo que podría provocarlo. Estoy agradecido por el movimiento limitado que todavía tengo y no debería haber tenido que soportar golpes repetidos (sic)”, contó la mujer.

La mujer afirma, según Daily Mail, que una azafata de American Airlines se acercó a ellos y le ofreció un vaso de ron al pasajero para que se calme. “La aerolínea realmente no aceptó ninguna culpabilidad, aunque se disculpó y dijo que lo que sucedió estaba mal, eso es todo”, añadió Williams.

El material audiovisual provocó todo tipo de comentarios en Facebook, algunos apoyaron a la mujer, mientras que otros se pusieron del lado del pasajero, asegurando que es muy incómodo cuando una persona reclina su asiento, sobre todo si los vuelos son tan largos. ¿Tú qué piensas?