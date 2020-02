México: niño dibuja a su perrita perdida ‘Estrella’ al no tener ninguna foto para buscarla

José Miguel es el niño de 11 años que se ha hecho conocido en las redes sociales luego de difundir una imagen de su perrita perdida.

Lo que volvió viral en redes sociales el caso del pequeño, es que al no tener ni una foto de su mascota ‘Estrella’, decidió dibujarla para que quien la encuentre la pueda llevar a su lado.

Hace algunas semanas, la perra de raza salchicha se perdió en la delegación San Felipe Tlalmimilolpan, en Toluca. Por ello, al menor se le ocurrió la idea de aprovechar su gusto por el dibujo y la pintura para dibujar a ‘Estrella’ utilizando su creatividad.

PUEDES VER Perro atrapa 6 pelotas de tenis en su boca y rompe récord mundial [VIDEO]

“No tenía fotos y mi hermana me dijo que la dibujara. Sé dibujar, pero nada más vi una imagen en internet y la calqué, calqué como muchos la ponen en el celular abajo y la calcan, la copié así normal y yo así me inspiré a hacerla (sic)”, contó el niño.

El pequeño vio imágenes de internet para dibujar a 'Estrella' . (Foto: Internet)

La mascota del pequeño José tiene un año y dos meses, es de tamaño pequeño y su color es rojo café. Además, uno de los rasgos particular que tiene es que posee cinco dedos en sus patas de atrás y cinco al frente, razón por la que le pusieron ‘Estrella’.

El 3 de febrero, la familia del infante se fue a Tepotzotlán, a excepción de una de sus hermanas, quien es la última persona que vio a la perrita. “Luego me dijo mi hermana Jessica que cuando ella había salido de la casa, todavía estaba (Estrella) y entonces ya no supe qué pasó... ya no estaba", detalló el pequeño.

Los 15 carteles que elaboró José Miguel fueron colocados en la zona en la que se perdió ‘Estrella’; por su lado, su prima lo ayudó a subir la imagen a las redes sociales para que los internautas lo ayuden en su búsqueda.

“Mi primito hizo los dibujos, se perdió hace unos días en San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca Edo. México”, escribió la joven en su publicación en Twitter.

“Ya muchas personas vinieron a preguntarme, me llamaron. No voy a perder la esperanza de encontrar a mi Estrella”, expresó el pequeño.