San Valentín: cinco cartas de amor escritas por personajes famosos de la historia [FOTOS]

Este Día de San Valentín, muchas parejas iniciarán esta fecha con un tierna foto por Whatsapp, una publicación en el muro de Facebook y hasta una ‘historia’ en Instagram.

Sin embargo, no hace mucho tiempo, parejas famosas de la historia se dedicaban inspiradoras cartas de amor desafiando la distancia y las dificultades de la época a la que pertenecían. En la siguiente nota, te presentamos cinco misivas escritas por reconocidos personajes.

Napoleón Bonaparte a Josefina

Napoleón y Josefina se conocieron en 1795 y, desde el comienzo de su romance, atravesaron diversas dificultades. La pareja se casó pero se divorció años después. Sin embargo, al parecer el amor no se desvaneció, ya que ambos intercambiaron correspondencia después de su separación.

''Me despierto lleno de ti. Tu retrato y el recuerdo de la embriagadora velada de anoche no han permitido que mis sentidos descansen. ¡Dulce e incomparable Josefina, qué extraño efecto causáis en mi corazón! ¿Os enfadáis? ¿Os veo triste? ¿Estáis preocupada? Mi alma se rompe de dolor, y vuestro amigo no encuentra reposo... Pero ¿lo encuentro acaso cuando, entregándome al sentimiento profundo que me domina, extraigo de vuestros labios, de vuestro corazón, una llama que me quema?'', dice una de las cartas enviadas por Napoleón.

El verdadero nombre de Josefina era Rose Tascher, pero Napoleón decidió cambiarle el nombre. Créditos: El Cultural.

Salvador Dalí a Gala

El romance entre Salvador Dalí y Gala estuvo marcado por el escándalo. Ambos se enviaban cartas de amor mientras esta se encontraba casada con el también artista Paul Éluard. Pese a esto, ambos decidieron continuar con la relación.

Dalí escribió a Gala: ''Si supieras cuánto deseo verte, cuánto me gustaría tenerte conmigo. Sé muy bien que no puedo retenerte, que la abominación de la vida en común no es para nosotros, pero siento como si hiciera años que no te tengo. Y he perdido el gusto por la vida, por los paseos, el sol, las mujeres. Solo he conservado el sabor amargo y terrible del amor. Si pudiera estrecharte entre mis brazos, volvería a ser el que he sido para ti en algunos momentos. Te adoro, solo tú existes desde toda la eternidad''.

Los familiares de Salvador Dalí y Gala no veían con buenos ojos su unión. Créditos: Supercurioso.

Yoko Ono a John Lennon

A casi 30 años de su asesinato, Yoko Ono decidió poner sus sentimientos sobre el papel y escribirle una sentida carta a John Lennon contándole cuánto lo extraña y cómo pasa los días en su ausencia.

Yoko Ono escribió: ''Te extraño, John. 27 años han pasado, y todavía deseo poder regresar el tiempo hasta aquel verano de 1980. Recuerdo todo, compartiendo nuestro café matutino, caminando juntos en el parque en un hermoso día, y ver tu mano tomando la mía, que me aseguraba que no debía preocuparme de nada porque nuestra vida era buena. No tenía idea de que la vida estaba a punto de enseñarme la lección más dura de todas. Aprendí el intenso dolor de perder un ser amado de repente, sin previo aviso y sin tener el tiempo para un último abrazo y la oportunidad de decir ‘Te amo’ por última vez. El dolor y la conmoción de perderte tan de repente está conmigo cada momento de cada día'’

En 1980, John Lennon fue asesinado por un fanático a las afueras de un edificio y junto a Yoko Ono. Créditos: La Vanguardia.

Jean-Paul Sartre a Simone de Beauvoir

Una pareja intelectual. El pensador Jean-Paul Sartre y la escritora feminista Simone de Beauvoir admiraban la inteligencia de cada uno. Ellos estuvieron juntos por más de 50 años.

''Por mucho tiempo he querido escribirte por la tarde, luego de esas salidas con amigos que pronto estaré describiendo en ‘A Defeat', del tipo donde el mundo es nuestro. Quise traerte mis alegrías de conquistador y postrarlas a tus pies, como hacían en la Era del rey Sol. Y luego, agotado por el griterío, siempre me iba simplemente a la cama. Hoy lo hago para sentir el placer que tú aún no conoces, de virar abruptamente de amistad a amor, de fuerza hacia ternura. Esta noche te amo en una manera que aún no conoces en mí: no me encuentro ni agotado por los viajes ni envuelto por el deseo de tu presencia. Estoy dominando mi amor por ti y llevándolo hacia mi interior como elemento constitutivo de mí mismo'’, escribió Sartre a Simone de Beauvoir.

Se sabe que tanto Jean-Paul Sartre como Simone de Beauvoir mantenían romances paralelos. Sin embargo, decidieron permanecer unidos. Créditos: BBC.

Frida Kahlo a Diego Rivera

Aunque se casaron en 1929, Frida Kahlo y Diego Rivera acordaron mantener una relación abierta. Con el tiempo, la artista comenzó a deprimirse y y decidió plasmar sus palabras en una emotiva carta a su esposo:

''Mi amor, hoy me acordé de ti, aunque no lo mereces. Tengo que reconocer que te amo. Cómo olvidar aquel día cuando te pregunté sobre mis cuadros por vez primera. Yo chiquilla tonta, tu gran señor con mirada lujuriosa me diste la respuesta aquella, para mi satisfacción por verme feliz, sin conocerme siquiera me animaste a seguir adelante. Mi Diego del alma, recuerda que siempre te amaré, aunque no estés a mi lado'', escribió Frida Kahlo al famoso pintor.