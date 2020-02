YouTube viral: Joven presume su habilidad como piloto, pero termina haciendo el ridículo [VIDEO]

Un joven que aparece ‘piloteando’ un helicóptero se ha vuelto ‘famoso’ en YouTube tras difundirse un video viral que revela la verdad. ¿Qué sucedió? El muchacho presumió en las redes sociales que estaba dentro de una cabina, pero nada es lo que parece.

Miles de usuarios de distintas partes del mundo se han carcajeado al ver la filmación que es trending topic en Internet.

Tal como se puede observar en las imágenes compartidas en YouTube, el joven apareció, supuestamente, dentro de una cabina. Luego de unos segundos, su mejor amigo reveló que se trataba de un efecto óptico.

Se trata de una ilusión óptica por el ángulo en que se realizó la grabación. A simple vista, parece que el protagonista del video viral de YouTube está dentro de una cabina, pero se trata de una silla puesta encima de su cabeza.

Además que, uno de los creadores de este insólito video simula el ruido de las aspas del helicóptero, haciendo girar con una cuerda en el aire, lo que genera más credibilidad en el viral de YouTube.

El video tiene una duración de 13 segundos, tiempo suficiente para que miles de usuarios de YouTube descubran la verdad y terminen carcajeándose por las divertidas escenas que grabaron los jóvenes.

“Ese piloto no despega del aire nunca", “¡Qué divertido! Me he reído demasiado al descubrir que todo se trataba de una mentira", “Qué genios para crear este efecto óptico, lo tengo que intentar”, son algunos de comentarios que se lee en la publicación de YouTube.