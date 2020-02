En YouTube se hizo viral la historia de Liosha, un gato que logró salvar la vida de su dueña de 79 años, quien estuvo a punto de morir asfixiada en un incendio mientras tomaba una siesta en su propia vivienda ubicada en Rusia.

Según lo que cuenta Dina Matushkina, ella se encontraba durmiendo en su habitación cuando de pronto ocurrió un cortocircuito y su departamento comenzó a arder en llamas. Esto generó que el cuarto se llenara de humo.

Fue en ese momento, cuando Liosha se dio cuenta del peligro al que estaba expuesta su dueña y comenzó a aullar con fuerza. Al ver que Matushkina no despertaba, el animal arañó su cara, lo que también fue inútil pues la mujer no reaccionaba, según se escucha en el video de YouTube .

El felino tuvo que morder el cuello de su ama y continuó maullando con más fuerza, de esta manera logró despertar a la mujer. Ambos salieron del lugar que estaba lleno de humo, según informaciones del portal web Bio Bio de Chile.

Dina logró llamar a los bomberos y al servicio de emergencias de dicha localidad, quienes finalmente lograron controlar el fuego y evitar que se propague a las viviendas contiguas.

Según lo relatado por lo paramédicos que se apersonaron al lugar, la mujer estuvo a minutos de morir por una intoxicación de monóxido de carbono. No se hubiera salvado de no ser por la ayuda certera de su gato.

“Sí, él me salvó. Creo que todavía no me ha llegado la hora de morir realmente”, indicó Dina emocionada.

La familia de la mujer se mostró profundamente agradecida con Dios y sobretodo con el minino, quien ya lleva al lado de Dina más de 15 años. Además, ha demostrado ser un compañero fiel.

El video de YouTube cuenta con más de 10 mil reproducciones y 5 mil compartidos. Por otro lado, en los comentarios se puede leer que los usuarios consideran al minino un héroe.