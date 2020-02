Los nuevos métodos de estafas invaden Internet y pueden afectar la vida de muchas personas. Una lamentable experiencia le tocó vivir a Thomas, un ciudadano del oeste de Inglaterra, quien —con el corazón roto— decidió compartir su historia a través de Facebook para evitar que otras personas resulten afectadas.

Thomas contó en su cuenta de Facebook que conoció —a través de una página de citas— a Tonia, una mujer que vivía en los Estados Unidos con su abuela, quien padecía de cáncer. El hombre relató que “se enamoró” de ella y hasta planeaba una vida a su lado. Sin embargo, nunca sospechó que la mujer a quien le había entregado su corazón era una estafadora.

“Tonia y yo teníamos tanto en común que hablábamos todos los días durante siete meses. Era bonita, simpática y amable. Ahora miro atrás y no puedo creer lo fácil que le resultó aprovecharse de mí. No tenía ni idea de que me timaba para que le diera mis detalles personales y así tomar mi dinero”, contó la víctima a la BBC.

En las charlas que mantenía en línea, Tonia le decía que vivía con su abuela porque sus padres habían muerto. Relataba que tenía grandes deudas debido que mantenía a su familiar enferma. Para convencer a su futura víctima, la mujer le mostró una evidencia de que recibiría una gran herencia, pero todo era una mentira para captar la atención de su novio, relató el afectado a través de Facebook.

Como parte de su estrategia para convencer a su supuesto 'novio’ la estafadora le trasfirió dinero a la cuenta de Thomas y le pidió que lo distribuyera a varias cuentas bancarias porque ella no tenía.

Pero lo que la mujer no dijo es que el dinero provenía de préstamos que había realizado a nombre de su víctima sin que este lo supiera. No obstante, a los pocos días, el sujeto comenzó a recibir notificaciones de los préstamos que “supuestamente había hecho”, según contó en Facebook .

Thomas acudió al banco para investigar las causas de las notificaciones y se dio cuenta que había caído en un engaño. “He cerrado mi cuenta en redes sociales porque no quiero involucrarme en otra relación así. Me tomará un largo tiempo recuperarme y volver a confiar en alguien”, aseguró el afectado.

Los casos de estafas a través de romances se han vuelto muy usuales en parejas jóvenes. Los engaños se dan en su mayoría a través de aplicaciones de citas o en redes sociales como Facebook.

A este tipo de estafas se les conoce como Catfishing. En estas, los estafadores adoptan una identidad falsa y van en busca de personas del sexo opuesto a quienes captan a través de página de citas.

En el Reino Unido, una encuesta reveló que el 27% de los entrevistados que usaron páginas de citas había sido objeto de un intento de fraude. A las víctimas o potenciales víctimas se les pidió poco más de 400 dólares estadounidenses, pero muchos fueron engañados para que enviaran más dinero.

“Los romances fraudulentos pueden ser emocional y financieramente dañinos para los que lo sufren. La popularidad de las apps de citas ha facilitado que los criminales se aprovechen de las víctimas”, señaló Katy Worobec, directora gerente de crímenes económicos en UK Finance.

La Oficina Nacional de Inteligencia contra el Fraude en Reino Unido advierte que los estafadores analizan los perfiles de sus objetivos para recopilar información sobre su estilo de vida y posición económica. Thomas fue una de las víctimas de los estafadores que se valieron de las redes sociales para timar a personas de buen corazón.