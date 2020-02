Un granjero en Estados Unidos decidió instalar una cámara de vigilancia para conocer la identidad del ladrón que robaba sus cosechas. Grande fue su sorpresa al descubrir que una marmota era la culpable. Lo curioso es que el roedor se comía las verduras frente al lente y tenía una actitud muy desafiante, como podrás apreciar en un video viral que se ha vuelto tendencia en Facebook y otras redes sociales. ¿Ya lo viste? Aquí te lo dejamos.

Según detalla Upsocl, el granjero que publicó el video en Facebook se llama Jeff Permar, un hombre al que le gusta comer cosas frescas y crecidas en su propia casa. Por ese motivo, cuida a sus verduras como si fueran sus propios hijos, regándolos diariamente y no usando ningún pesticida.

La vida de Permar cambió hace algunos meses, cuando al levantarse notó que un ladrón había ingresado a su granja y robado su cosecha. Con el objetivo de conocer la identidad del delincuente, el hombre decidió poner un cerco en su terreno e instalar una cámara de seguridad.

“Noté que mi jardín estaba dañado y que no era una peste normal, era algo distinto. Tenía todo tipo de verduras y cada una estaba con mordidas, parecía que] estaban probando un poco de todo. Busqué huellas que me ayudaran a identificar al ladrón, pero no dejaba rastro”, cuenta Permar.

Luego de revisar el video de vigilancia, el granjero pudo descubrir que el culpable de su desdicha era una marmota que se mostraba muy desafiante y que no tenía problemas en que Permar vea que se comía sus verduras, ya que posaba frente a la cámara de seguridad.

“Al principio estaba muy molesto. Subí la altura de la reja, puse troncos alrededor para prevenir que escarbaran, pero nada funcionó. Él seguía metiéndose a mi huerta, al menos 3 veces al día y siempre miraba a la cámara", añadió el hombre que decidió sacarle provecho a su situación.

En vez de matarla o hacerle daño, el granjero decidió tenerla como su ‘mascota’ y decidió crear un canal de YouTube donde suele colgar todos sus videos comiendo las verduras. Actualmente, ‘Chunk’, como ha sido bautizado el roedor, tiene miles de seguidores en Facebook y otras redes sociales.

Lo más curioso es que ‘Chunk’ llamó a un amigo, a quien han apodado ‘Nibbles’, quien también se ha ganado el cariño de este granjero. Si deseas ver las imágenes más tiernas de estos roedores que tienen miles de fans en Facebook, entonces no dudes en revisar nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.