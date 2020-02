Hallan los restos de una extraña criatura y su aspecto es terrorífico [VIDEO]

Una joven publicó en Facebook un video que muestra los restos de una extraña criatura que fue encontrada cerca de un laboratorio de alta seguridad en Estados Unidos. El cadáver tiene un aspecto tan terrorífico que miles de cibernautas en las redes sociales se asustaron de tan solo verlo. ¿Te atreves a mirarlo? Aquí te dejamos las imágenes que son tendencia.

Según detalla Daily Star, los restos de la extraña criatura fueron encontrados por Erika Constantine, una mujer de 25 años que paseaba con su perro por un área llamada Sunrise Park, en Carolina del Norte, Estados Unidos. De pronto, ella realizó el descubrimiento que se volvió tendencia en Facebook.

La mujer caminaba junto a su perra llamada ‘River’, cuando de repente la mascota se le escapa y comienza a olfatear algo a lo lejos. Ella se acerca para ver de qué se trata, sin imaginar que terminaría localizando los restos de una criatura muy extraña que la asustó por su aterrador aspecto.

“Era del tamaño de un perro pequeño, pero su cuerpo sugiere que definitivamente no es un perro. He vivido aquí durante unos cinco años y nunca me he encontrado con algo así. Pensé que alguien diría, ‘Oh, es como una foca’, y luego seguiría mi día, pero sorprendió a mucha gente", contó la mujer.

"Hay tantas teorías sobre lo que es. Los policías dijeron que era una zarigüeya, definitivamente no lo es. Alguien dijo que era un gato montés, lo cual era interesante porque tienen costillas similares”, añadió la joven que vive muy cerca de Morgan Island, una isla habitada por monos que alberga un laboratorio estadounidense.

Te dejamos el video que muestra cómo luce esta extraña criatura que ha generado todo tipo de teorías en Facebook y otras redes sociales. También puedes revisar nuestra galería para verla más de cerca, tan solo desliza la imagen principal hacia la izquierda.