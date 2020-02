Padre transforma una vieja camioneta en un personaje de ‘Cars’ para el cumpleaños de su pequeño [VIDEO]

Increíble ingenio. En Facebook, el regalo que le hizo un padre a su hijo por su cumpleaños se volvió viral de manera impresionante. Se trata de una vieja camioneta que, después de meses de ser sometida a arreglos y pintadas, se transformó en uno de los personajes más queridos de la famosa película ‘Cars’. Miles de internautas fueron testigos de los asombrosos resultados y la publicación no tardó en volverse tendencia en diversas redes sociales de países como México, Paraguay y España.

Pablo Gónzalez es un paraguayo que vive en la provincia de San Lorenzo y es padre de dos adorables niños. Uno de ellos, Mateo, iba a cumplir 1 año y la fiesta se acercaba. Pero su padre ya tenía su regalo listo.

El paraguayo confiesa al medio local Trece que la idea de refaccionar un auto de segunda mano y transformarlo en un personaje de ‘Cars’ la venía desarrollando desde que se enteró que su hijo iba a ser varón. Incluso, le pusieron Mateo de nombre, muy parecido al divertido Mate del film.

Así, compró la camioneta usada exclusivamente para el primer cumpleaños de su hijo. Le llevó, afirma, ocho largos meses que esté listo. “Tuve que ver tutoriales en YouTube para aprender más de chapería y encontrar la manera de darle el color de oxidado, aunque no salió igual”, cuenta el dedicado hombre al medio periodístico de su ciudad, San Lorenzo News.

Al personalizar el desgastado vehículo, Pablo tuvo que poner en práctica todos sus conocimientos como mecánico y básicamente encerrarse en su taller por el tiempo que le tomó que el regalo esté perfecto para el pequeño Mateo.

El camino no fue fácil, no solo por la dificultad que significa empezar de cero un proyecto como el que el creativo paraguayo ideó, sino porque nunca faltan las personas que no entienden la visión innovadora.

“Mucha gente me tiró mala onda y fueron negativos conmigo, me preguntaban por qué hacía y que perdía mi tiempo. Lo mejor para mí fue la felicidad de mis dos hijas, Mateo y los demás niños”, explicó sobre esos malos ratos.

Sin embargo, él no hizo caso y es un alivio, porque los resultados son espectaculares. El Mate de San Lorenzo emocionó hasta a los adultos de la ciudad, que salieron a tomar fotos y grabar cuando Pablo llevaba su creación a la fiesta de su hijo.

En Facebook, la reacción no fue menor. La publicación original de Pablo González reúne hasta la fecha 1.3 mil ‘me gusta’ y más de 6 mil compartido, además de las casi 600 personas que no pueden evitar comentar para alabar su increíble creatividad.