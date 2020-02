Facebook viral: joven le hace emotivo pedido a su madrastra tras siete años de haber sido criada por ella

Un reciente video de Facebook ha dejado conmovidos a miles de usuarios puesto que en dichas imágenes se reveló el emotivo pedido que le hizo una joven a su madrastra, la mujer quien la había criado como a su propia hija durante los últimos siete años.

La joven decidió darle una sorpresa en el día de su cumpleaños y para ello le preparó una enorme caja con algunas notas escritas a mano; sin embargo, en una de ellas había un documento que lo cambiaría todo en la relación que tenían ambas. Las imágenes emocionaron hasta las lágrimas a miles de usuarios de Facebook.

Miles de usuarios de Facebook han quedado totalmente conmovidos al conocer la historia de una joven quien decidió sorprender a su madrastra con un pedido muy especial. En este viral se reveló que la chica había sido criada por una mujer que no era su madre, pero que recibió todos los cuidados de su parte y la llegó a querer tanto como si realmente fuera su mamá.

Sin embargo, si bien ambas se habían vuelto inseparables, legalmente no eran madre e hija por lo que la joven protagonista de este video viral de Facebook decidió cambiar esto y hacer que la mujer la adopte como su propia hija. Para darle esta grata sorpresa, la joven creó un inmenso regalo y en dicha caja colocó este documento de adopción.

Tal como podrás revisar en este video de Facebook, la mujer no podía contener las lágrimas ante tan emotivo pedido que le hizo su hijastra. Por ello, no solo atinó a abrazarla y aceptar esta ‘propuesta’ que ella le había hecho. Y es que la joven le preguntó si quería adoptarla como su hija, algo que la mujer no dudó en aceptar sin dudarlo.

Aquí te dejamos esta emotiva escena que fue compartida en el Facebook de ‘Recreo Viral’, espacio en el que dicho vídeo logró alcanzar más de 187 mil reproducciones en solo algunas hora de haberse publicado.