A través de YouTube se puede apreciar muchas historias, pero pocas como la de Claudia, una niña mexicana que cumplió 4 años de edad el pasado 2 de febrero, por lo cual su madre, Alejandra Guadalupe, junto al resto de sus familiares le organizaron una gran fiesta para hacer feliz a la engreída del hogar.

Lo que no tomaron en cuenta los parientes de Claudia es que ese mismo día se desarrollaba en los Estados Unidos el Super Bowl 2020, uno de los eventos deportivos más vistos a nivel mundial, y que particularmente en México genera mucho interés, por la afición hacia el fútbol americano.

Con la gran mayoría de las personas enganchadas al evento deportivo, la fiesta de Claudia, en la ciudad de Saltillo (Coahuila), lucía totalmente vacía y desolada, pues los invitados prefirieron quedarse a ver el juego a través de la televisión, rompiendo el corazón de la pequeña.

Para la fiesta había un gran castillo hinchable de Toy Story, payasos, un pastel enorme, muchísimos globos, piñatas e incluso un gran trampolín rentado por la familia. Sin embargo, las horas pasaban y los invitados no llegaban, aumentando la ansiedad y la tristeza de Claudia.

Fue entonces que la historia dio un giro inesperado. Benny Andrade y Jasmín Torres, tías de la niña, no soportaron más ver a su triste sobrina y decidieron que había que tomar una acción radical. Fue entonces que realizaron un post en Facebook invitando a la celebración a cualquier persona que desee ir.

Esta es la publicación en Facebook que realizó una de las tías de la niña en México.

Ellas compartieron en un grupo de Facebook una fotografía en la que aparecía su sobrinita Claudia de 4 años, sola en medio de su fiesta de cumpleaños y con la cara triste puesto que nadie asistió a su celebración.

“Hola me llamo Claudia hoy cumplí 4 años y me hicieron mi fiesta, pero nadie vino, estoy sola. Con mi pastel mi piñata mi comida y todo se me quedó. Por eso quiero invitar al que quiera venir a acompañarme los espero en quinta la carreta…”, se leyó en la publicación, que no tardó en viralizarse. En poco tiempo el lugar pasó de estar vacío, a verse colmado de gente, al punto que la comida y bocaditos se acabaron rápidamente.

“Mi mamá (abuela de la niña) lloró por toda la situación, estuvimos esperando desde las 2 de la tarde y solo llegaron cinco familiares porque llevaron la piñata y las cocas; pero la fiesta salió mejor de lo planeado. Nuestra primera opción fue invitar a los niños de alrededor de la colonia donde fue la fiesta y así lo hicimos, pero luego convocamos por Facebook y la gente empezó a llegar y aún ahora (8 de la noche) siguen preguntando”, dijo la madre de Claudia a Azteca Noticias.

Jazmín, tía de Claudia, añadió que “llegó un show de motos, las botargas y muchas sorpresas; la niña se encuentra muy emocionada y nosotros estamos muy agradecidos con el apoyo de la gente que aun sin conocerla nos acompañaron, por todo lo que nos están trayendo; hasta pena nos da, porque ya no tenemos nada que ofrecerles”.

El video de lo ocurrido tiene miles de reproducciones en YouTube y otras redes sociales. De esta manera, la fiesta, que tuvo originalmente 90 invitados, reunió a más de 300 personas, quienes dibujaron una sonrisa en el rostro de la pequeña Claudia, haciendo que, como estaba planificado en un inicio, sea el día más feliz de su vida.