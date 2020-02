Para no creer. Una mujer es la nueva ‘estrella’ de YouTube, después de que revelara que lleva 11 años tratando de lucir como la muñeca ‘Barbie’. Al parecer, ella ha gastado casi una fortuna en costosas operaciones para su rostro, así como maquillaje y otras cosas que le permitan cumplir su ‘obsesión’. Gracias a las redes sociales, su historia se volvió tendencia en Estados Unidos, México, España, entre otros países. ¿Viste sus fotos?

Según detalla Upsocl, la mujer que se volvió ‘famosa’ en YouTube y otras redes sociales se llama Rachael Evans y tiene 48 años. Ella lleva más de 11 años tratando de parecerse a la muñeca ‘Barbie’, por lo que ha gastado más de 40 mil dólares en intervenciones quirúrgicas para modificar su cuerpo y rostro.

“Me siento como Barbie, pienso como Barbie y yo soy Barbie. Creo que Barbie y yo somos la misma persona”, asegura la mujer que vive en Londres y que tiene su canal de YouTube, donde suele contar su historia a miles de seguidores, quienes le escriben todo tipo de comentarios.

En uno de sus videos, que tiene miles de reproducciones en YouTube, Rachael Evans reveló que su apariencia no solo se debe a que operó su nariz, mejillas, busto, costillas, entre otras partes de su cuerpo, también suele pasar varias horas en el gimnasio y seguir una estricta dieta.

Para sorpresa de sus miles de seguidores en YouTube, la mujer tiene una pareja que la apoya en su ‘obsesión’ por volverse una muñeca Barbie, incluso le regaló una caja similar para que ella pueda entrar y que le hagan una sesión fotográfica.

Si deseas ver las imágenes de Rachael Evans que muestran su radical cambio de look que dejó a miles en YouTube con la boca abierta, entonces no puedes dejar de revisar nuestra galería, tan solo debes deslizar la imagen principal hacia la izquierda. No puedes perdértelo.

Joven quiere parecerse a una Barbie y se somete a radical cambio de look que sorprende a miles

En YouTube fue compartido un video viral que muestra a una chica aplicándose maquillaje en el rostros, para que sus seguidores puedan guiarse de ella y lucir igual que la famosa muñeca de plástico, Barbie. El clip ha dejado impresionados a miles de internautas en las redes sociales y se ha vuelto tendencia en los países de México, España y Estados Unidos.

Stephanie Stokkvik es una joven de Noruega que a través de su canal de YouTube comparte tutoriales de maquillaje para lucir como icónicos personajes de Disney. La joven empezó mostrando su cara sin maquillaje y se puso goma en barra sobre las cejas para estilizarlas y pegarse unos pequeños plásticos sobre los párpados.