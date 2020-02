Un experta en ufología aseguró que, gracias a las cámaras satelitales de Google Maps, había captado un OVNI en Perú, lo que causó gran revuelo en las redes sociales; sin embargo, usuarios revelaron que su afirmación era totalmente falsa y que todo se trataba de un engaño. Aquí te contamos los detalles.

Todo comenzó cuando Sandra Elena Andrade, como se llama esta experta en ufología, publicó en YouTube un video donde asegura haber captado con Google Maps un OVNI en el desierto de Paracas, en Ica, Perú. El material audiovisual generó controversia en redes sociales y muchos creyeron la afirmación.

“La imagen de un objeto volando captada por Google Maps podría ser un gran descubrimiento que provoque un profundo debate. En el video están las coordenadas para que todos pueda observar este fenómeno y sacar sus propias conclusiones”, se lee en la descripción del viral.

Como podrás apreciar en las imágenes, que fueron captadas por las cámaras satelitales de Google Maps hace algunos años, un extraño objeto alargado fue captado en medio del desierto de Paracas; sin embargo, no se trataba de un OVNI, como creyó Andrade, sino de otra cosa.

Un usuario de YouTube, identificado como ‘El Truechitril’, reveló que el hallazgo de Google Maps hecho en Paracas no se trata de un OVNI, sino que era un parapente que justo en ese preciso momento sobrevolaba las dunas. Incluso mandó coordenadas de otro parapente hallado cerca del lugar.

Al ver que su hallazgo fue refutado, la mujer que suele publicar en YouTube contenido relacionado a la ufología, no aceptó su error, sino que seguía creyendo firmemente en que se trataría de un OVNI, asegurando que no hay parapentes de ese color y no se aprecia la sombra de la persona.

