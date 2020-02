Perra con discapacidad enseña a su compañero a andar en silla de ruedas [VIDEO]

Una mujer compartió en Facebook el conmovedor momento que protagonizaron sus dos perros cuando los saco a dar un paseo cerca de su casa. Ambos canes tienen discapacidad en sus patas traseras y deben andar en silla de ruedas, pero uno de estos no sabe cómo avanzar con el aparato, por lo que su compañera le enseñó a usarlo con ayuda de su dueña.

El emotivo episodio quedó registrado en un peculiar video que ha llamado la atención de varios internautas, por el curioso comportamiento de la perra que aparece en las imágenes, y que muestra a su compañero cómo debe andar con la silla.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en Facebook, se observa a la dueña de los perros en un parque, caminado delante de ellos mientras los llama por su nombre para que avancen. No obstante, uno de los canes, que, al parecer, no puede andar bien en silla de ruedas, no puede caminar, y su compañera avanza corriendo con la cabeza volteada delante de este mostrándole cómo se debe andar.

“Vamos, vamos, vamos hija, eso es, enséñale al amigo… Eso es…”, se le escucha decir a la mujer mientras corre delante de los cachorros para que estos la sigan.

Mira el video viral:

Las imágenes de la curiosa escena no tardaron en hacerse viral en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook y YouTube, quienes compartieron la grabación, destacando el enternecedor comportamiento de la perra, que, pese a no tener sus dos patas traseras, le muestra con gran habilidad a su compañero cómo andar en la silla de ruedas.