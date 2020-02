Perro queda impresionado con músico callejero y se niega a irse con su dueña por ver espectáculo [VIDEO]

Un pequeño perro ha conmovido a miles de usuarios en YouTube y otras redes, luego de que se difundiera un video del peculiar comportamiento que tuvo cuando se topó con un músico callejero mientras estaba paseando con su dueña por una concurrida calle de Toronto, en Canadá.

El singular episodio quedó registrado en video por uno de los peatones que fueron testigos de la graciosa conducta del can y que no dudó en grabar para compartirlo en las redes.

En las imágenes, que ya tienen cientos de reproducciones en YouTube, se observa el momento en que el perro se detiene a mitad de una transitada avenida para observar a un músico callejero que se encontraba a unos metros interpretando una canción para los peatones.

Como se ve en clip viral de YouTube, el cachorro se queda parado mirando muy atento al artista, mientras su dueña intenta jalarlo de la cuerda para continuar su camino. Por si fuera poco, el can no solo se planta y se sienta a observar el espectáculo, sino que se niega a irse con la mujer que lo lleva, pese a que ella lo llama para continuar con el paseo.

Mira el video viral:

“David V Mullffan, de 29 años, luchó por mantener una cara seria cuando un labradoodle que pasaba se detuvo emocionado para escuchar más de su canto. Las imágenes fueron tomadas el 26 de octubre de 2019, en Queen and John St, Toronto, Canadá”, se lee en la descripción del video, que no tardó en hacerse viral en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de YouTube, quienes compartieron las imágenes destacando la adorable conducta del can.