Jóvenes utilizan insólita rutina para ejercitarse sobre una bicicleta fija [VIDEO]

A través de Facebook se ha publicado un video que se ha vuelto viral y ha asombrado a miles de usuarios, pues muestra la increíble rutina que utilizan dos chicas para ejercitarse en una bicicleta fija en un gimnasio. Este curioso método no tardó en hacerse tendencia en diversas redes sociales.

Diariamente se puede ver miles de video en Facebook, y otras plataformas de Internet, que dejan boquiabiertos a gran cantidad de usuarios al revelar el talento de múltiples personas, tal y como en esta ocasión lo hacen estas dos mujeres. ¿Qué hicieron? Sigue leyendo para que te enteres de todo.

En los primeros segundos del video que se hizo viral se puede ver cómo el par de jóvenes están sentadas sobre unas bicicletas fijas. Tan solo un instante después empiezan a moverse de manera poco usual, pues en lugar de simplemente pedalear con ambas piernas, lo hacen solo con una.

Mientras pedalean solo con una de sus extremidades con el resto de su cuerpo van realizando otra clase de movimientos para fortalecer el resto de su cuerpo. Sin embargo, esto requiere mucho más habilidad y destreza física que hacer spinning y así lo demuestran este par de habilidosas jóvenes.

Mira el video viral de Facebook

Este insólito clip compartido en Facebook obtuvo miles de reproducciones en cuestión de horas, generando todo tipo de reacciones entre gran cantidad de internautas, quien no pudieron ocultar su sorpresa y admiración por la rutina de ambas chicas.

Algunos de los comentarios destacados del video que se hizo viral en Facebook son: “Qué increíble rutina de esas dos chicas. Sin duda alguna me han animado a hacer algo parecido”, “A mí el spinning ya me parecía completamente agotado. No me quiero imaginar cómo estaría si hiciera esto”, entre otros.