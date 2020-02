Fue adoptado por familia humilde, se vuelve millonario y les regala mansión como agradecimiento [VIDEO]

Un héroe sin capa. En Facebook se compartió un video viral que emocionó hasta las lágrimas a miles de usuarios, debido a que revelaron la historia de un joven adoptado por una familia humilde desde bebé y decidió recompensarlos con una enorme casa.

Una pareja de esposos quiso acoger a un pequeño de tres meses, pese a sus pésimas condiciones económicas y tener dos hijos. Ellos se encargaban de vender en la ciudad de Filipinas y vivían juntos a otra parentela, sin luz ni agua. Por esta razón, el muchacho quiso cambiar su vida y su lucha causó gran impresión en Facebook.

“Cuando Nanay y Tatay me adoptaron, no fue una buena vida. Nanay es un vendedor, Tatay es un portero. Ahora que tengo la oportunidad de devolverles, me aseguraré de que vivan a vivir sus sueños mejor de lo que jamás podrían imaginar”, escribió el joven en su cuenta de Facebook.

"Ang aming tahanan ay larawan ng kahirapan, larawan ng isang pamilyang nagsisikap na makamtam ang pangarap." Buong puso kong ibinabahagi sa inyo ang kwento ng aming paglalakbay sa masaganang buhay. Nag-uumapaw sa pananabik ang aking pamilya sa paglipat namin sa bagong tahanang matatawag naming 'amin'. Posted by Jayvee Lazaro Badile II on Tuesday, November 12, 2019

El chico identificado como Jayvee Lazaro Badile II, se convirtió en un importante empresario y trabajó en varias multinacionales. Luego de 25 años, pudo cumplir su sueño que consistía que regalar una vivienda de tres pisos y siete habitaciones, asimismo, viajó con ellos a países como Australia, Nueva Zelanda, Dubai, entre otros.

“Pagué la casa en efectivo y fue construida en un año. Tiene 7 habitaciones, y no trajimos nada del lugar anterior, excepto el televisor que compré para mi familia como regalo de Navidad antes”, manifestó en Facebook. Por otro lado, se mostró contento con la nueva vida que puede darle a sus seres queridos.

Jayvee Lazaro se encargó de divulgar las emotivas imágenes en Facebook, donde obtuvo miles de reacciones y se volvieron tendencia rápidamente en todo el mundo. Varios usuarios felicitaron la admirable acción del muchacho y demostrar su inmenso amor a su familia.