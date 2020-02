Un niño de 10 años se ha ganado los aplausos de miles de usuarios en Facebook y otras redes, luego de que se diera a conocer su historia y su trabajo como voluntario en un refugio para perros rescatados, en Estados Unidos, al que acude religiosamente para leer cuentos a los canes.

La historia de Evan, como se llama el menor, quedó registrada en un video que fue compartido por LadBible en su página de Facebook, y que ha dado la vuelta al mundo, al mostrar su conmovedor testimonio en el que cuenta su experiencia como uno de los voluntarios de “Animal Care Center”, y el motivo que lo llevó a ser uno de los ayudantes más pequeños de esta casa de perros rescatados.

“Yo empecé a ser un voluntario junior en ‘Animal Care Center’ en agosto de 2019. Esto ha sido realmente emocionante porque a mí me encanta pasar tiempo con estos perros. Yo estoy muy involucrado, porque siempre he deseado trabajar con animales y soy un amante de los pitbulls, porque crecí con uno de ellos. Personalmente, me gusta la idea de leer libros a los perros. Cuando veo cómo esto calma a los canes, me motiva a seguir haciéndolo”, comenta el pequeño en una parte del video donde cuenta sobre su loable trabajo.

Como se ve en el clip, que ya tiene más de 60 000 reproducciones en Facebook, en su testimonio, el pequeño también recomienda a las personas leer libros a sus mascotas para hacerlas sentir bien, pues, probablemente, estas están esperando un poco de tiempo con sus amos y leerles libros es una buena forma de acompañarlas, aunque sea por un momento.

Mira el video viral:

Las imágenes no tardaron en hacerse viral en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook y YouTube, quienes compartieron la grabación destacando el admirable trabajo del menor.