Querrás saberlo todo. Mediante la popular plataforma de Facebook se dio a conocer un nuevo video viral que le ha robado más de una carcajada a los usuarios de las redes sociales, debido a que muestra el increíble ‘juguete’ que una mujer fabricó para su querido pitbull. Las imágenes fueron registradas por la dueña del can y fueron compartidas, originalmente, en la plataforma de TikTok.

Cientos de cibernautas compartieron el video pues la furiosa reacción del can fue completamente inesperada. Las imágenes cuentan con más 300 mil reproducciones en Facebook y se volvieron tendencia en países como Estados Unidos, México y España. ¿Ya las viste? Aquí las compartimos contigo.

La mujer elaboró un mecanismo que mantendría entretenida a su querida mascota por un buen rato. Primero tomó una caja de cartón e hizo una serie de agujeros en la superficie de la misma; seguidamente, sacó una salchicha de su refrigerador y la colocó en uno de los agujeros. La reacción de su perro no fue la que esperaba.

La dueña del can empezó a cambiar la salchicha de orificio, mientras su perro intentaba tomarla para comérsela; sin embargo, en vez de ser un juego entretenido, el can empezó a perder la paciencia al no poder saborear el ‘hot dog’.

Diversos fueron los comentarios en la publicación de Facebook, unos se divirtieron con las imágenes, mientras que otros afirmaban que el juego le provocó alto estrés al perro. Sin duda, son dos opiniones muy polarizadas.