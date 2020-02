Un joven recorría una carretera de Estados Unidos con Google Maps, sin imaginar que realizaría un impactante hallazgo que se volvería tendencia en las redes sociales y que emocionaría a miles de fans de ‘The Beatles’. Las imágenes del peculiar descubrimiento se viralizaron y han sido compartidas por miles de cibernautas.

El autor del hallazgo, que compartió su descubrimiento en Reddit, reveló que se encontraba recorriendo una carretera de la ciudad de Benton, ubicada en Illinois, Estados Unidos, cuando de pronto se percató de algo muy extraño a lo lejos, así que decidió hacer zoom, sin sospechar lo que encontraría.

Como podrás apreciar en las imágenes, que las cámaras de Google Maps captó en junio de 2018, se puede apreciar una imagen de George Harrison, el guitarrista británico que fue uno de los cuatro miembros de The Beatles y que lamentablemente falleció en 2001, debido a un cáncer de pulmón.

Lo curioso de la imagen, que ha sido compartida por miles de fans de The Beatles, es que la imagen muestra a un George Harrison bastante joven, rodeado de tres chicas. Como se recuerda, la agrupación británica era tan popular que centenares de muchachas hacían de todo por verlos de cerca.

Se desconoce al autor de tan curioso imagen captada por Google Maps, lo más probable es que se trate de un fanático de George Harrison. Asimismo, gracias a que el hallazgo se viralizó en todo el mundo, miles de fanáticos de The Beatles quieren visitar el lugar.

Si deseas ver las imágenes que las cámaras de Google Maps captaron en Estados Unidos y que emocionaron a miles de fanáticos de The Beatles, entonces no dudes en revisar nuestra galería de fotos, deslizando la imagen principal hacia la izquierda. No puedes perdértela por nada del mundo.

Geniales trucos de Google Maps

Aunque no lo creas, Google Maps tiene una infinidad de trucos, que pocos usuarios conocen, que te serán de mucha utilidad y te convertirán en la envidia de tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otras personas.

Si deseas conocer todos estos trucos secretos y tips para sacarle provecho a Google Maps, entonces no dudes en revisar el siguiente video de YouTube que recopila los métodos ocultos de la aplicación desarrollada por el gigante tecnológico.