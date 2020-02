Engreído perro se niega a caminar por la calle y su dueño decide cargarlo en la espalda [VIDEO]

Un video compartido en Facebook se ha vuelto viral y ha enternecido a miles de usuarios, pues muestra el momento exacto en que un engreído perro se rehúsa a seguir caminando por la calle, por lo que se dueño decide cargarlo en su espalda para llevarlo hasta su casa. Este curioso clip no tardó en hacerse tendencia en diversas redes sociales.

A diario se pueden ver miles de videos en Facebook, y otras plataformas de Internet, que tienen como protagonistas a mascotas junto a sus dueños. Algunos de estos suelen ser tristes, divertidos y otros singulares, tal y como en este caso. ¿Qué pasó? Sigue leyendo para que te enteres de todo.

Un joven que estaba paseando a su perro se dio cuenta que el can ya no quería seguir caminando, pues estaba cansado, por lo que no tuvo mejor idea que levantarlo del suelo y colocarlo en su espalda para transportarlo. Una persona que vio este hecho tomó su celular y captó todo el momento para luego publicarlo en redes sociales.

En el video que hizo viral en Facebook se puede ver cómo el engreído perro se acomoda en el cuerpo de su dueño, mientras él hace un gran esfuerzo para llevar todo su peso encima. Al caminar unos metros, se encuentra con su amigo, quien también pasea a un can.

El sabueso que aparece en escena intenta jugar con su compañero que se encuentra cargado, sin embargo, este no se inmuta y permanece quieto. El curioso clip se hizo viral y obtuvo miles de vistas en cuestión de horas, generando todo tipo de reacciones entre gran cantidad de internautas.

Algunos de los comentarios destacados del video de Facebook fueron: “Qué perro tan engreído. Pobre espalda la del joven”, “Cómo es que ese chico pudo cargar a un perro tan grande. Yo lo espero hasta que se le pase el cansancio”, entre otros.