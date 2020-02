Exredactora de Playground le confiesa a su padre que es bisexual y su respuesta se vuelve viral [FOTOS]

A través de Twitter, la ex redactora de la revista online Playground, Elena Rue Morgue, publicó una carta email enviada por su padre luego de enterarse de su bisexualidad. Su magistral respuesta se volvió rápidamente viral a través de otras redes sociales como Facebook en países como Estados Unidos, México y España, así como una bella inspiración para miles de usuarios.

“El otro día le envié a mi padre un mail con la canción ‘Bisexual’ de las Cariño diciéndole que la escuchara porque así me conocería mejor, su respuesta me ha parecido maravillosa”, citó para sorpresa de sus seguidores la tuitera @Elenaruemorgue, integrante de la comunidad LGTBI.

El otro día le envié a mi padre un mail con la canción "Bisexual" de las Cariño diciéndole que la escuchara porque así me conocería mejor, su respuesta me ha parecido maravillosa. pic.twitter.com/DGRhcokpXQ — Elena Rue Morgue (@Elenaruemorgue) February 2, 2020

“Hola super elástica, muy bonita la canción. Ideal para mí por el poco texto que tiene. Me la puedo aprender hasta yo. Creo que me quieres decir lo que dice la canción, que te gustan las chicas. Quizá yo sea el mejor para entenderlo. A mí me chiflan", comienza el padre para sorpresa de Elena Rue Morgue.

“Lo de que a las chicas le gusten los hombres me cuesta un poco entenderlo porque a mí no me gusta ni una pizca pero no sé por qué razón a algunas les gustan también. Eso me permitió enrollarme con la ama, que suerte tuve", prosiguió, dejando en claro que el libre albedrío del amor le permitió conocer a quien luego sería la madre de la joven escritora.

“Que te gusten las chicas, o los chicos, o las chicas y los chicos, me parece muy poco importante. Lo que me preocuparía es que no te gustasen ni las chicas ni los chicos. Ya sería la leche que no te gustasen los perros, eso me parecería un drama, pero como te encantan los perros, pues ya está, todo súper bien”, finalizó.

Así se despediría por la puerta grande René, el padre de la redactora, no sin antes agradecerle por la confianza y enviarle un cariñoso beso virtual. Su impecable respuesta generó múltiples reacciones favorables entre los usuarios de Twitter, quienes no dudaron en dejar mensajes de aliento:

