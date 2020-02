Un hombre y su bebé protagonizaron una divertida escena que ha desatado más de una carcajada en Facebook y otras redes, luego de que su esposa y madre del pequeño compartiera un video de la divertida reacción que tuvo mientras le cambiaba el pañal a su hijo.

El hilarante episodio quedó registrado en una grabación por la propia esposa del protagonista del clip, MiKayla, quien se percató del peculiar comportamiento de su esposo cambiándole el pañal a su bebé, Áxel, y no dudó en grabarlo para compartirlo en las redes.

En las imágenes, que ya tienen más de 110 000 reproducciones en Facebook e Instagram, se observa a la autora del clip riéndose frente a la cámara, mientras que detrás de ella aparece su esposo, de nombre Phill, mostrando algunas expresiones de sufrimiento mientras le cambia el pañal a su pequeño.

Y es que, como se ve en la divertida grabación, los movimientos del pequeño y el desagradable olor de las heces del pequeño hicieron que el inexperto papá se desespere y no pueda terminar de cambiar el pañal rápidamente. Todo ello, mientras su esposa disfrutaba de los desagradables gestos y de la torpeza del hombre.

“Axel, no estoy jugando”, “No es divertido, para”, “Cariño, ayúdame”, son algunas de las expresiones que reproduce el hombre en el video mientras intenta calmar al inquieto pequeño para que se deje cambiar el pañal.

Mira el video viral:

“Me muero. Tenía que compartir este vídeo con todos vosotros porque no puedo dejar de verlo y reír. Obviamente, Phil no cambia muchos pañales”, escribió la mamá como descripción del video que compartió en su cuenta de Instagram, y que no tardó en hacerse viral en Facebook y otras redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios.