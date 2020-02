Estudiante de derecho expuso vestido de payaso después de trabajar y causó la admiración de todos [FOTOS]

Una publicación de Facebook causó enorme admiración entre los usuarios de las redes sociales por lo llamativo pero comprensible de su mensaje. Un estudiante de derecho de Huacho acudió a su centro de estudios como todos los días, pero una particularidad llamó la atención de todos.

El joven identificado como Raúl Rivera vive en Huacho y tiene una historia gran historia detrás: de día trabaja como ‘Pirulín el payaso’ animando shows infantiles, mientras que de noche estudia para ser un prominente abogado.

Raúl es una de las miles de personas que trabaja y estudia al mismo tiempo en todo el país. Pero recientemente, a fines de enero, tuvo una exposición importante a la cual tuvo que asistir vestido de un conocido personaje animado debido a que no pudo cambiarse de ropa de su último trabajo como payaso.

Con mucho orgullo, subió una fotografía en su cuenta de Facebook mostrando la situación que le tocó afrontar.

“Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo. Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente abogado”, fueron las sentidas palabras de Raúl en sus redes sociales.

Pero lejos de levantar quejas y críticas, el joven recogió solo palabras de admiración y respeto de los miles de internautas, que compartieron y reaccionaron a su publicación.

“Excelente ejemplo. Seras un gran abogado”, “Felicidades campeón, siempre saliendo hacia adelante con pasos firmes”, “gran ejemplo de perseverancia”, son algunas de las respuestas que encontró Raúl a su post.