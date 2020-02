Max, el perrito Husky Siberiano que se ganó el cariño de todos en las redes sociales, y que vendía cupcakes en la Plaza Zaragoza de Ciudad de México, falleció luego de emprender una fuerte pelea contra el cáncer.

Fue hace algunas semanas que se conoció la historia de Max en redes sociales. Un perrito que para poder pagar las quimioterapias acompañaba a su dueña en la venta de cupcakes en la Plaza Zaragoza.

El antiguo dueño de Max, quien tenía solo dos años, lo abandonó cuando le detectaron la enfermedad y lo echó a la calle. Cabe resaltar que esta hombre utilizaba al Husky Siberiano para preñar perritas en un criadero clandestino.

Sin embargo, el pequeño Max fue adoptado por una joven de Hermosillo llamada Yoselín Macías, quien trabajó muy duro vendiendo panes para ofrecerle la calidad de vida que el can necesitaba.

Lamentablemente, la mañana de este domingo 2 de febrero, la joven mexicana comunicó a través de su cuenta de Facebook el triste fallecimiento de Max, ella agradeció a todos por su apoyo. Sin dudas, el perrito se ganó el corazón de cientos de usuarios.

Yoselín agradeció a personas de Latinoamérica y hasta de Europa, pues Max recibió apoyo de todas partes del mundo y de diversas formas.

“Mi querido Max no se me concedió verte jugar y correr como tanto lo deseaba pero sé que cuando me toque partir serás lo primero que vea y prometo jugar mucho contigo”, se puede leer en la publicación de Facebook.