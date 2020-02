La unión hace la fuerza. En Facebook se compartió un video viral que emociona a miles de usuarios, debido a que un joven acudió a un puesto de comida que pertenecía a un anciano y se enteró que solo vendía dos elotes al día y decidió brindarle su ayuda.

El joven identificado como Hiram Jossue Morales Chavez le tomó una fotografía y lo subió a sus redes sociales acompañado de un cautivador mensaje. De pronto, varias personas se comunicaron con él para obtener información del señor y causaron gran impresión en Facebook.

“Lleguenle a comprar elotes al señor, solo ha vendido dos elotes que son los nuestros”, escribió el muchacho en Facebook, donde alcanzó diversas reacciones y pudo lograr la respuesta inmediata de los ciudadanos en dicha localidad.

Don Joaquín Mendívil Mendívil de 84 años vende elotes en un viejo triciclo en una calle, ubicada en la ciudad de Navojoa, en México. Él se quedaba hasta altas horas de la noche con la esperanza de ofrecer sus productos; sin embargo, solo tuvo indiferencia.

El protagonista del viral de Facebook vive con uno de sus cinco hijos, quien lo ayuda en la cocción de los elotes, asimismo, elabora con sus manos algunos materiales que utiliza para su negocio.

Tras la publicación en Facebook y otras redes sociales, la vida de Don Joaquín dio un giro de 360 grados. Una señora le regaló otro vehículo para que trabaje con tranquilidad y sin molestias por precaución a sus dolencias en el cuerpo, mientras que otras personas lo acondicionaron con luces led para su seguridad

“Cuando menos pensé la suerte me cambió. Me rodearon, toda la gente y me ayudaron, ¡qué bueno! Hasta el dolor de las rodillas se le quitó del gusto porque no aguanto mucho tiempo parado, pero estaba vendiendo, ¡aguante! Y lo vendí todo, que bueno, pues estaba muy triste porque no podía vender”, expresó Joaquín Mendívil en una entrevista a un medio que se sorprendió con su historia en Facebook.