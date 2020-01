Detiene su auto por ‘leopardo herido’ en la carretera, lo examina y se lleva gran sorpresa [FOTOS]

Una gran sorpresa se llevaron miles de personas en Facebook, luego de conocer la curiosa historia de un joven que manejaba tranquilamente su auto por una carretera de Inglaterra, cuando de pronto divisó algo extraño en medio de la pista. El hombre pensó que se trataba de un leopardo herido, así que baja de su vehículo y corrió a examinarlo, sin imaginar que se llevaría una tremenda sorpresa. Las imágenes no tardaron en volverse tendencia en las redes sociales, especialmente en México, Estados Unidos y España. ¿Pudiste verlas? Aquí te las dejamos.

Según detalla Upsocl, el protagonista de esta historia que se viralizó en Facebook y otras redes sociales se llama Ben Lilly, un hombre que el pasado 25 de enero manejaba su automóvil por una carretera de Halifax, en West Yorkshire, Inglaterra, sin sospechar que viviría un peculiar acontecimiento.

De acuerdo a la publicación, que fue compartida por miles de usuarios en Facebook, Ben Lilly regresaba a su casa en automóvil y como se encontraba muy cansado se estaba durmiendo frente al volante, pero vio algo en medio del camino y se despertó de inmediato. ¿Qué cosa era?

El hombre creyó haber visto un leopardo herido en medio de la pista que posiblemente haya sido atropellado por algún conductor, así que decidió detener su vehículo para ayudarlo. “Mi corazón latía con una especie de emoción. Pensé ‘¿es este un gran gato?’ Sería algo increíble de encontrar”, contó el joven.

La idea de Ben Lilly era cerciorarse de que el leopardo siguiera con vida. Si estaba respirando lo iba a llevar rápidamente a un veterinario para que trate de curarlo. En caso de hallarlo muerto, el joven no tenía más opción que llamar a las autoridades. Al final no tuvo que hacer nada de eso.

Luego de acercarse un poco más al supuesto leopardo, el protagonista de esta curiosa historia que se volvió tendencia en Facebook descubrió que el felino atropellado no era un leopardo herido, sino que se trataba de un traje enterizo con diseño ‘animal print’, como los que utiliza la ‘Tigresa del Oriente’.

“Miré de nuevo, parecía real. Luego estacioné detrás de él y miré desde el interior del automóvil. Salí con cautela, porque no quería que algo me quitara la cara, pero en cuanto lo miré desde el otro ángulo me eché a reír”, contó el protagonista de esta historia de Facebook.

El hombre no dudó en fotografíar el traje que estaba tirado en la carretera y subirlo a Facebook, donde contó su historia completa que se viralizó en redes sociales. Si quieres ver las imágenes, tan solo debes deslizar la imagen principal hacia la izquierda. No puedes perdértelas por nada del mundo.