Un video compartido en Facebook se ha vuelto viral y ha impactado a miles de internautas, pues muestra el momento exacto en que un feroz tigre se lanza sobre un hombre y él finge su muerte para evitar ser devorado por el felino. Este insólito hecho ocurrido en la India no tardó en hacerse tendencia en redes sociales.

Según informa el medio local India Today, el hombre del estado de Maharashtra se encontró cara a cara con este tigre de bengala, el cual estaba corriendo a través de un enorme campo, mientras era ahuyentado por decenas de personas. El video de esta aterradora escena fue compartido originalmente en Twitter, pero se volvió viral en Facebook y otras plataformas de Internet.

En los primeros segundos del video se puede ver al hombre correr despavorido luego de notar que el feroz tigre se encuentra a pocos metros de él. El animal, al percatarse de la huida del sujeto, decide perseguirlo a través de un enorme campo.

Al alcanzarlo, el felino se arroja sobre él y logra derribarlo. El sujeto, en lugar de luchar para liberarse y huir, simplemente atina a hacerse el muerto. Al mismo tiempo, las decenas de pobladores que estaban en el lugar lanzan gritos y se acercan al depredador para que se alejara de su víctima que yacía en el suelo.

Mira el video viral

Finalmente, el tigre sale corriendo del lugar y sin dañar al sujeto. Este insólito clip compartido en Twitter y Facebook se hizo viral y ha obtenido miles de reproducciones, generando todo tipo de reacciones y comentarios entre gran cantidad de internautas.

Algunos de los comentarios destacados del video de Facebook fueron: “Pobre hombre, menos mal que el tigre no lo lastimó y lograron ahuyentarlo a tiempo”, “Eso les pasa por invadir el territorio del tigre. Si no lo hubieran hecho, no hubiera atacado a nadie”, “Qué bueno saber que el hombre resultó ileso”, entre otros.