No lo podrás creer. Mediante la plataforma de Facebook se dio a conocer un nuevo video viral que ha impactado a más de un usuario en las redes sociales. Las imágenes fueron captadas por un joven y muestran el preciso momento en que su perro trepa, de forma muy ágil, una reja de metal de gran altura.

El pequeño perro chihuahua logró sorprender a cientos de cibernautas que compartieron el video en sus muros de Facebook, convirtiendo las imágenes en viral. El can es ahora tendencia en países como Estados Unidos, México y Argentina. ¿Ya lo viste? Aquí lo compartimos contigo.

El astuto can no dudó en trepar el alto cerco para llegar a donde estaba su amo, al inicio se le veía un poco dubitativo; sin embargo, tomó coraje y decidió seguir con el obstáculo. Las imágenes cuentan con más de 122 mil reproducciones, 2 mil likes y casi 500 comentarios.

Al llegar a lo más alto del obstáculo, el can mira abajo como arrepintiéndose , no obstante, la altura no hizo doblegar su elección y finalmente saltó la enorme reja. Al aterrizar el perro camina como si nada hubiera sucedido en dirección a su hogar.

A pesar de la fuerte caída, el can parece alegre de haber sobrepasado la reja. Para ver su reacción, aquí te dejamos el video original de Facebook, además no olvides revisar nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota.