Querrás leer el relato. Mediante la plataforma de Facebook se dio a conocer una fotografía que ha robado más de una carcajada a los usuarios de las redes sociales. Esta fue capturada por un profesor de primaria que dejó como asignatura escribir un cuento corto con personajes que se encuentren en los periódicos y, a partir de esto, crear una historia con inicio nudo y desenlace.

El cuento, el cual está firmado por Héctor y Gonzalo, fue redactado dentro de las aulas del colegio Visionarios de Los Olivos, durante el periodo de vacaciones útiles. Los alumnos del curso, de entre 8 y 11 años, no tuvieron mejor idea que tomar a Rosa Bartra, controvertido personaje de la política peruana, y a Martín Vizcarra como protagonistas de la historia.

Luis Francisco Palomino, el docente que dejó la asignatura, fue el encargado de compartir la hilarante historia en sus redes sociales. “Dos niños de Lima Norte (mis alumnitos) escribieron esta brevísima historia titulada La malvada Rosa Bartra y el Presidente que quiso salvar al país. ¡Ah, los medios y sus narrativas!”, así fue como el escritor tituló la publicación original.

El argumento del cuento toma a la congresista de Solidaridad Nacional como villana pues quiere tomar el poder de la presidencia a la fuerza; sin embargo, esto no será tan sencillo pues Martín Vizcarra, no se lo permitirá. En el relato publicado en Facebook se conoce el desenlace de la parlamentaria, quien no logra convertirse en la máxima autoridad.

“El país se salva pero no por mucho tiempo. Continuará”, es así como concluye el ingenioso relato elaborado por Héctor y Gonzalo. ¿Cómo se desarrollará la historia? Tal vez en una siguiente asignatura lo sabremos.

Sin duda, la coyuntura política ha calado en el imaginario de los niños elaborando una dicotomia del bueno y el malo. En este caso se expresó mediante un cuento que ha hecho reír a muchos en Facebook. Para leer el relato completo revisa nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota.