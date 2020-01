En Facebook y otras redes sociales comenzó a viralizarse la historia de una mujer ‘ecologista’ que compartió una fotografía, aparentemente inofensiva', sin imaginar que sería duramente criticada. Esto debido a que algunos usuarios encontraron un polémico detalle en la imagen y lo volvieron tendencia en México, España, Estados Unidos, entre otros países. ¿Qué cosa es? Aquí te lo contamos.

Todo comenzó cuando Carmen Lomana, como se llama esta mujer, publicó en su cuenta de Twitter dos fotografías suyas, donde asegura ser ‘ecológica’ y revela que debemos evitar las prendas sintéticas, ya que contaminan muchísimo y no son biodegradables.

Lo curioso de la publicación realizada en Twitter, que también se volvió tendencia en Facebook, es que la mujer de nacionalidad española, quien asegura es empresaria, colaboradora de televisión y coleccionista de alta costura, se encontraba utilizando un abrigo de piel de animal.

“Hoy toca la típica foto de escalera que os gusta. Hace frío y estreno un precioso abrigo que me ha enviado #Nomadideluxe Piel natural porque soy ecológica. No debemos ponernos sintéticos que contaminan muchísimo y no son biodegradables”, se puede leer en la publicación original.

La publicación generó una gran controversia en Facebook y Twitter, donde cientos de usuarios comenzaron a criticar a la mujer por utilizar piel de animales. A continuación, te dejamos algunos de los fuertes mensajes que le escribieron a esta empresaria ‘ecologista’.