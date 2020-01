Joven se aplica gran cantidad de maquillaje y se transforma en conocido actor de Hollywood [VIDEO]

No lo podrás creer. Mediante la plataforma de Facebook se dio a conocer un nuevo video viral que ha dejado boquiabiertos a miles de usuarios en las redes sociales. Las imágenes fueron captadas por una joven y muestran el preciso momento en el que se aplica una gran cantidad de maquillaje en el rostro, para así transformarse en el famoso actor Timothee Chalamet.

Las habilidades de la joven dejaron perplejos a miles de cibernautas, pues su transformación se veía muy real. Gracias a que el video fue compartido múltiples veces, este se volvió tendencia en países como Estados Unidos, México y España. ¿Ya lo viste? Aquí lo compartimos contigo.

El cambio de look fue publicado en la cuenta de TikTok charlotteslooks, la cual es manejada por una joven artista del maquillaje que no pasa de los 17 años de edad. No es la primera vez que Charlotte realiza transformaciones impresionantes; anteriormente, se ha caracterizado de personajes como el ‘Joker’, Johny Deep, y Farrell Williams. El video cuenta actualmente con 3 millones de reproducciones, y va en aumento rápidamente.

El material audiovisual comienza con la joven frente a la cámara y, poco a poco, empieza a perfilar su nariz y pómulos con un polvo de contorno marrón. Posteriormente, aplica una base de color oscuro para dar la ilusión de una cara más perfilada y bronceada, exactamente igual a la del famoso actor Chalamet.

El video de Facebook culmina con la joven colocándose lentes de contacto de color verde, emulando así la mirada del protagonista de “Llámame por tu nombre”. Las fanáticas del joven talento compartieron el video convirtiéndolo en viral. Aquí te enseñamos el tutorial de maquillaje, y no olvides revisar nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota.