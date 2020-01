Una reciente fotografía de Facebook se ha vuelto viral en poco tiempo puesto que en ella se reveló un nuevo ‘reto visual’ que ha puesto a prueba la agudeza cognitiva de miles de usuarios. ¿En qué consiste? Encontrar al travieso pingüino que se escondió entre decenas de alegres tucanes.

Aunque no lo creas miles de usuarios de Facebook han intentado superar este ‘challenge’ en poco tiempo y no han conseguido hallar la respuesta pese al esfuerzo que hicieron. ¿Te animas a probarlo por tu cuenta? Te advertimos que el 99% de los usuarios que se atrevió a intentar buscarlo, terminó con un dolor de cabeza y totalmente frustrados de no poder conseguirlo.

Si bien los retos visuales se volvieron populares en Facebook en el 2019, este año han vuelto con fuerza y prometen ser mucho más complejos que en sus anteriores versiones. Esta vez una fotografía ha dejado fastidiados a miles, puesto que su nivel de dificultad es mucho mayor que el anterior.

¿En qué consiste este nuevo challenge? Solo debes encontrar a un coqueto pingüino que se escondió entre varios tucanes. Si bien a primera impresión todos parecen muy similares, lo cierto es que estos animales son distintos y sus características los hacen únicos.

Aunque muchos usuarios de Facebook llegaron a pensar que este reto visual era algo fácil, se equivocaron totalmente ya que el travieso pingüino logró esconderse muy bien y es casi imperceptible a la vista. ¿No lo crees? Hagamos la prueba, te dejamos la imagen completa para que en solo diez segundos puedas ubicarlo.

Facebook viral: halla al pingüino escondido entre tucanes, el nuevo ‘reto visual’ que casi nadie puede resolver

Si no has podido superar el reto visual de esta imagen de Facebook posiblemente necesites ejercitar un poco más tu vista ya que este tipo de ejercicios te permitirán agudizar tus sentidos de percepción al máximo. ¿Quieres saber dónde se encuentra este coqueto pingüino? Aquí la respuesta.

Respuesta

Te pedimos que acudas a la galería ubicada en la parte superior de esta publicación de Facebook. Si te fijas muy bien en las imágenes compartidas, podrás ver que en la parte central derecha de la misma se encuentra este pingüino, el cual se ha camuflado perfectamente debido a las características similares que tiene con estos tucanes.

Si aún no lo has visto, te dejamos un círculo en el que se logra ver con exactitud dónde se encuentra este escurridizo ser. ¿Qué te parece? Comparte esta imagen y diviértete con todos tus amigos. Te apostamos que muy pocos lo van a poder revolver.