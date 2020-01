“Un verdadero héroe”. Así calificaron varios usuarios de Facebook a un perro que se ha hecho viral en las redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que se le ve haciendo todo lo posible para salvar a un ciervo moribundo tras rescatarlo del mar.

La emotiva escena quedó registrada en video por el dueño del can, quien grabó todo el episodio y lo compartió en las redes sociales.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en Facebook y Twitter, muestran el preciso momento en que el can se sumerge en el agua y nada hasta a la orilla sosteniendo el cuerpo débil del ciervo en su trompa.

Como se ve en el clip viral, tras arrástralo hasta la orilla, el can jala al ciervo a un costado e intenta reanimarlo al ver que apenas podía moverse. No obstante, pese a los trompazos que le da en el cuerpo, el animal parece no reaccionar y empieza a llorar lamentando el estado de su compañero.

El conmovedor episodio no tardó en hacerse viral en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook y Twitter, quienes compartieron el video destacando la hazaña y la admirable conducta del can. En tanto, otros criticaron al autor de la grabación por no haber hecho nada para ayudar mientras estaba filmando la escena.

Mira el video viral:

“El perrito todo un héroe, pero el humano que graba una basura en vez de ayudar”. “Qué perrito tan valiente, pero la persona debió reanimar al siervo al salir del agua”. “Bien por el perro, pero el otro perro solamente graba”. Estos fueron los comentarios que hicieron los usuarios luego de ver el video viral.