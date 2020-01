Este clip publicado en TikTok se ha vuelto viral al recrear la conocida canción ‘Limeñita Anthem’, esta vez llamada ‘Conerita Anthem’. El video ya se ha vuelto tendencia entre los internautas de la plataforma y hasta ha sido difundida a través de Twitter.

Las chicas de ‘Limeñita Anthem’ crearon una tendencia con su creativa canción parodia a la que se han sumado hasta postulantes al congreso en las últimas semanas. Tuvo su ‘remake’, de las manos de Mateo Garrido Lecca, el ‘Limeñito Anthem’, y hoy llega una nueva edición: ‘Conerita Anthem’.

Karla Arias y Xiomara Quesada son, esta vez, las responsables de la innovadora recreación de la ya graciosa pieza que crearon hace semanas Doménica del Pozo Suito e Isabela Fernández.

La letra se concentra en usar de las experiencias que viven las personas de los ‘conos’ de la ciudad y darle una perspectiva más graciosa, de ahí a que el nombre sea un juego de palabras entre cono y limeñitas.

Mencionan que, por ejemplo, tienen que levantarse extremadamente temprano para trabajar y que se movilizan por el Metropolitano.

Además, hablan de que en la universidad se sienten ‘manyadas’, pero que al llegar al lugar en el que viven, la realidad las saluda de golpe (‘llego a mi cerro y se me baja en un dos por tres’).

¿Te sabes la letra? Acá te la dejamos:

"Hi, my name is Xiomi y vivo en Cono Norte.

Tengo un súper carro pero uso otro transporte.

Me levanto muy temprano para ir a trabajar

y tomo mi quinua en bolsa para así poder ahorrar.

Las colas del Metropolitano son un mar de gente.

Por favor, señor Muñoz, sea más consciente.

Hi, my name is Karla y yo vivo en Cono Sur,

Pago medio pasaje o no me subo al bus.

A veces soy manyada porque estudio en la UPC,

pero llego a mi cerro y se me baja en un dos por tres.

Mi viejo le baja plata al choro de la cuadra,

y todo para que no me pase nada.

¿Le pagan al choro?

Claro, tengo que pagarle...."

El clip fue publicado el 25 de enero y ya reúne 2.4 mil ‘me gusta’ en TikTok, mientras que en Twitter amasa un total de 7,6 mil visualizaciones y 840 ‘me gusta’, aunque esta última cifra cambia segundo a segundo.

Ya algunos tuiteros creen que las chicas de ‘Limeñita Anthem’ y las de ‘Conerita Anthem’ deberían tener un 'versus’. Por ahora, Isabela solo dijo “No comments” como respuesta a la publicación de la usuaria @_maria_lucifer, que fue quien difunde el viral en Twitter. ¿Tú qué opinas?