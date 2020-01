Inseparables. Así se han vuelto un perro y un mono que han causado sensación en Facebook y YouTube durante las últimas horas, luego de la difusión de un video, que muestra el increíble vínculo de amistad que guardan ambos desde que fueron rescatados y llevados a una extensa granja, en India.

Encargados de Peepal Farm, centro de recuperación de animales callejeros, donde fueron reclutados el can y el primate compartió en un video algunos fragmentos de la emotiva relación de los animales y del lazo de amor que los une y por el que se niegan a separarse.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en Facebook y YouTube, se observan diversos momentos que muestran al mono prendido de la espalda de su mejor amigo cada vez que lo llevan de paseo o lo sacan a caminar.

Según contaron los autores del video, ambos animales fueron rescatados y se han vuelto amigos inseparables.

Mira el video viral:

“Este adorable perro lleva a su mejor amigo, un bebé mono abandonado, a caballito para que nunca extrañe a su madre. Munnu, el perro de dos años y Avni, el bebé mono de un año, son inseparables y pasan todo el tiempo juntos. El can lleva al primate bebé todo el tiempo y camina suavemente para que no se caiga”, se lee en la descripción del video que no ha tardado en hacerse viral, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook y otras redes, quienes calificaron las imágenes como un ejemplo de verdadera amistad.

Perro hurta peluche de tienda, se arrepiente y vuelve para devolverlo [VIDEO]

Un video compartido en Facebook se ha vuelto en viral y ha conmovido a miles de usuarios, debido a que revela el preciso momento en que un perro callejero ingresa a una tienda y roba un peluche de uno de los estantes, sin embargo, se arrepiente y vuelve a devolver el objeto. El curioso hecho se hizo tendencia en distintas redes sociales, en especial en países como Estados Unidos, México, España.

Según detalla el portal Globo, el video del 'perro ladrón’ que hizo reír a miles de cibernautas en Facebook y otras redes sociales fue grabado por un transeúnte que caminaba tranquilamente por Rua Amazonas, un lugar ubicado en el municipio de Franca, en Sao Paulo, Brasil.