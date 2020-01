Perro se niega a alejarse de un mono abandonado y lo lleva en su espalda a todas partes [VIDEO]

Inseparables. Así se han vuelto un perro y un mono que han causado sensación en Facebook y YouTube durante las últimas horas, luego de la difusión de un video, que muestra el increíble vínculo de amistad que guardan ambos desde que fueron rescatados y llevados a una extensa granja, en India.

Encargados de Peepal Farm, centro de recuperación de animales callejeros, donde fueron reclutados el can y el primate compartió en un video algunos fragmentos de la emotiva relación de los animales y del lazo de amor que los une y por el que se niegan a separarse.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en Facebook y YouTube, se observan diversos momentos que muestran al mono prendido de la espalda de su mejor amigo cada vez que lo llevan de paseo o lo sacan a caminar.

Según contaron los autores del video, ambos animales fueron rescatados y se han vuelto amigos inseparables.

Mira el video viral:

“Este adorable perro lleva a su mejor amigo, un bebé mono abandonado, a caballito para que nunca extrañe a su madre. Munnu, el perro de dos años y Avni, el bebé mono de un año, son inseparables y pasan todo el tiempo juntos. El can lleva al primate bebé todo el tiempo y camina suavemente para que no se caiga”, se lee en la descripción del video que no ha tardado en hacerse viral, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook y otras redes, quienes calificaron las imágenes como un ejemplo de verdadera amistad.