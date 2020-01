Un usuario publicó en Twitter una publicación que se ha vuelto viral a través de los usuarios hispanohablantes. Se trata de una captura al historial de búsquedas en Youtube del hermanito del ‘tuitero’ que se hizo tendencia en países como España, México y Argentina por la ternura que despertó entre los internautas que el pequeño de 8 años haya buscado cosas como “cómo hacer slime sin nada” o “lugar secreto para guardar a tu perrito”.

El tuit fue compartido en Reddit originalmente por la argentina Tatiana Acosta y desde ahí difundido a Twitter donde eventualmente se volvió viral por las reacciones que suscitaba en los usuarios de la plataforma.

“Lugar secreto para guardar a tu perrito″ y “cómo tener un perro chiquito sin que tu papá y tu mamá lo sepan”, son algunas de las cosas que el chico de 8 años tipeaba como búsqueda en la cuenta alterna de Youtube de su hermana.

Tatiana comenta que el pequeño aún no se da cuenta de que cada pregunta que introduce a la aplicación queda grabada en su cuenta y a las que ella fácilmente puede acceder.

Por su parte, los comentarios en la publicación alababan el elemento de comedia que estaba presente en la progresión de lo que el chico buscaba.

Debido a que una de sus búsquedas fue “cómo tener mucha plata sin trabajar y si eres niño”, muchos se sintieron identificados con las preguntas existenciales del pequeño.

Sin embargo, no todo es juego de niños para el pequeño curioso. Tatiana reveló en Reddit que su hermanito no era tan inocente como parecía. Los usuarios de la plataforma le preguntaron si había buscado otras cosas, más ‘picantes’, a lo que ella respondió: “Eso es porque no vieron la parte NSFW [Not Safe For Work] del historial. No es la primera vez que lo reviso y me he encontrado con muchas cosas”.

Según ella, su hermano también buscó “chicas setsi sacandose toda la ropa” y “chicas xesi” y ahí fue cuando se dio cuenta de que, en efecto, los niños crecen rápido.

Hoy, el tuit sobre las indagaciones del hermanito de Tatiana ya han reunido 4 mil retuits y 57 mil ‘me gusta’, además de las más de 200 respuestas que obtuvo de parte de los internautas.

Por supuesto, esto hace pensar que, a pesar de que la mayoría de sus búsquedas fueron tiernas, la moraleja del asunto es que las acciones ‘online’ del pequeño estaban siendo registradas y monitoreadas sin su conocimiento. A veces, hay que ser cuidadoso para no acabar como una captura de pantalla en un tuit viral.