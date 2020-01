Una pareja se ganó el respeto de miles de personas en Facebook, luego de que decidiera adoptar al perro más triste de un refugio de animales. Ellos condujeron más de 6 horas para rescatarlo y su historia no tardó en volverse tendencia en las redes sociales, sobre todo en México, España y Estados Unidos.

Jessica Williams y su novio Jared querían adoptar un perro, así que decidieron revisar la página de Facebook de un refugio de animales de la ciudad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos. La pareja vio las fotos de varios canes, pero solo uno de ellos robó su corazón, ya que se le veía muy triste.

La joven y su pareja viven en la ciudad de Sacramento; sin embargo, no dudaron en conducir más de 6 horas para llegar al refugio de animales y encontrarse con Benji, un perro que había perdido gran parte de su pelaje, debido a una alergia ocasionada por las pulgas.

“Estuvo en el refugio durante 10 días y no estaba pasándola bien. Él gruñía y golpeaba a la gente cuando pasaban. Nunca había visto un perro más triste y sabía que no podía dejarlo allí”, contó Jessica Williams al portal The Dodo.

“El refugio también nos dijo que no era amistoso y se negó a llevarnos a una zona de espera tranquila para conocerlo porque ‘él no sería un perro que se nos acercaría para ser adorable’. Sabíamos que tenía una gran posibilidad de ser sacrificado y no quería que muriera”, añadió.

Pese a todas las advertencias, la pareja decidió adoptar a Benji que se mostró muy confundido durante su viaje a su nueva casa. Al comienzo se mantenía alejado de sus dueños, pero luego poco a poco comenzó a sentirse en confianza, revelando su personalidad juguetona.

“Le encanta venir y lamer nuestras caras y jugar con sus juguetes. ¡Es tan tonto ahora! Él tiene comportamientos locos después de que se baña. También comienza a ladrar en cuanto llegamos al automóvil como para decir: ‘¡Tenemos que empezar a movernos! ¡Vayámonos!'”, sostuvo la joven.

